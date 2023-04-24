Еще плюс 660: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 187080 человек, 3683 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 187080 (+660) человек ликвидировано,
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- танков - 3683 (+8)ед,
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- боевых бронированных машин - 7139 (+8) ед,
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- артиллерийских систем – 2849 (+12) ед,
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- РСЗО – 539 (+0) ед,
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- средства ПВО - 289 (+0) ед,
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- самолётов – 308 (+0) ед,
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- вертолётов – 294 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2413 (+11),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5753 (+23) ед,
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- специальная техника - 339 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб.