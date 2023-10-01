Ще плюс 440 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 278 570 осіб, 4702 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 278 570 (+440) осіб,
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- танків ‒ 4702 (+11) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8991 (+7) од,
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- артилерійських систем – 6477 (+30) од,
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- РСЗВ – 798 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 537 (+0) од,
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- літаків – 316 (+1) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5043 (+37),
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- крилаті ракети ‒ 1529 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8883 (+29) од,
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- спеціальна техніка ‒ 933 (+1).
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