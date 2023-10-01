Еще плюс 440 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 278 570 человек, 4702 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 278 570 (+440) человек,
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- танков - 4702 (+11) ед,
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- боевых бронированных машин - 8991 (+7) ед,
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- артиллерийских систем – 6477 (+30) ед,
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- РСЗО – 798 (+2) ед,
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- средства ПВО - 537 (+0) ед,
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- самолетов – 316 (+1) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5043 (+37),
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- крылатые ракеты - 1529 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8883 (+29) ед,
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- специальная техника - 933 (+1).
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