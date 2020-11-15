Ще одна смертельна ДТП: на Запоріжжі автобус зіткнувся з трактором

“Водій пасажирського автобуса Mercedes-Benz 1955 року народження, в салоні якого перебувало вісім пасажирів, рухаючись по проїзній частині автодороги, допустив зіткнення з колісним трактором "К-700А“, який рухався попереду та приступив до виконання маневру розвороту. В результаті аварії водій рейсового автобусу від отриманих травм загинув на місці події, а його 22-річну пасажирку госпіталізовано до лікарні, інші пасажири не постраждали”, — зазначили в поліції.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За даними поліції, з початку 2020 року 2842 громадяни України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.



Днями Україну сколихнули новини про кілька жахливих ДТП. Так, 13 листопада в столиці автомобіль служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив пішоходів, двоє з яких померли.



До того, 7 листопада, у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які перебували на острівці безпеки.



