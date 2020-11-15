Еще одно смертельное ДТП: на Запорожье автобус столкнулся с трактором
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Mercedes Benz и трактора "К-700А", в результате которой водитель автобуса погиб на месте, одна пассажирка госпитализирована в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает УНН.
"Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz 1955 года, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги, допустил столкновение с колесным трактором "К-700А", который двигался впереди и приступил к выполнению маневра разворота. В результате аварии водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали", - отметили в полиции.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
По данным полиции, с начала 2020 года 2842 гражданина Украины умерли в результате дорожно-транспортных происшествий.
На днях Украину всколыхнули новости о нескольких ужасных ДТП. Так, 13 ноября в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов, двое из которых умерли.
До того, 7 ноября, в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.