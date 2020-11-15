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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 7572 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 35943 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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10:59 • 87817 просмотра

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4 марта, 09:55 • 96094 просмотра

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4 марта, 08:59 • 102418 просмотра

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Еще одно смертельное ДТП: на Запорожье автобус столкнулся с трактором

Еще одно смертельное ДТП: на Запорожье автобус столкнулся с трактором

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На автодороге "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса Mercedes Benz и трактора "К-700А", в результате которой водитель автобуса погиб на месте, одна пассажирка госпитализирована в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области, передает УНН.

"Водитель пассажирского автобуса Mercedes-Benz 1955 года, в салоне которого находилось восемь пассажиров, двигаясь по проезжей части автодороги, допустил столкновение с колесным трактором "К-700А", который двигался впереди и приступил к выполнению маневра разворота. В результате аварии водитель рейсового автобуса от полученных травм погиб на месте происшествия, а его 22-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, остальные пассажиры не пострадали", - отметили в полиции.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

По данным полиции, с начала 2020 года 2842 гражданина Украины умерли в результате дорожно-транспортных происшествий.

На днях Украину всколыхнули новости о нескольких ужасных ДТП. Так, 13 ноября в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов, двое из которых умерли.

До того, 7 ноября, в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

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