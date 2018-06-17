Ще один вибух в Афганістані: 18 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На сході Афганістану в місті Джелалабадкак щонайменше18 мирних жителів були вбиті і ще 45 осіб були поранені в результаті атаки терориста-смертника. Про це повідомляє Tolo News, передає УНН.
Терорист-смертник підірвав себе поряд з будівлею губернатора в місті Джелалабад на сході провінції Нангархар. Як повідомляється, відомо про 18 загиблих і 45 поранених в результаті атаки, яка сталася приблизно о 15:00 за місцевим часом.
Жодна група, включаючи талібів, поки не взяла на себе відповідальність за напад.
Як повідомляв УНН, угруповання "Ісламська держава" в суботу здійснила атаку за участю терориста-смертника в провінції Нангархар в Афганістані. В результаті вибуху загинули 36 осіб.