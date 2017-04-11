Ще 14 ув’язнених з "ДНР" відбуватимуть покарання на підконтрольній уряду території
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні, 11 квітня 2017 року, ще 14 ув’язнених, які відбували покарання у так званій "ДНР", було передано правоохоронцям України для утримання на підконтрольній уряду території. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"Сьогодні, 11 квітня 2017 року, із непідконтрольної уряду України території було передано 14 ув’язнених осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі в так званій "ДНР" і виявили бажання бути переміщеними для подальшого відбування покарання на підконтрольну Уряду України територію", - йдеться у повідомленні.
Загалом, за останні два роки з ініціативи уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відбулося 8 подібних передач українських засуджених із місць несвободи так званої "ДНР", завдяки чому вдалося перемістити 147 осіб на підконтрольну українській владі територію.
Нагадаємо, 17 березня 2017 року завдяки спільним зусиллям уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської та уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відбулося переміщення 12 осіб із пенітенціарних установ АР Крим на материкову частину України.
Як повідомляв УНН 6 квітня, більшість ув'язнених не погоджуються вступати в лави "ДНР".