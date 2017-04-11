Еще 14 заключенных из "ДНР" будут отбывать наказание на подконтрольной правительству территории

"Сегодня, 11 апреля 2017, с неподконтрольной правительству Украины территории были переданы 14 заключенных, отбывавших наказание в местах лишения свободы в так называемой "ДНР", которые изъявили желание быть перемещенными для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительству Украины территорию", - говорится в сообщении.

Всего, за последние два года по инициативе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека состоялось 8 подобных передач украинских осужденных из мест несвободы так называемой "ДНР", благодаря чему удалось переместить 147 человек на подконтрольную украинской власти территорию.

Напомним, 17 марта 2017 года, благодаря усилиям уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой произошло перемещение 12 человек из пенитенциарных учреждений АР Крым на материковую часть Украины.

Как сообщал УНН 6 апреля, большинство заключенных не согласны вступать в ряды "ДНР".