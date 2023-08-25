СБУ: затримали банду фальшивомонетників, які хотіли продати у Києві пів мільйона підроблених доларів

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Служба безпеки спільно з БЕБ затримали угрупування фальшивомонетників. За даними слідства, зловмисники збиралися продати у Києві пів мільйона підроблених доларів.

СБУ затримали організатора злочинної групи «на гарячому». Він хотів продати «пробну» партію банкнот обсягом 50 тис. підроблених американських доларів.

Встановлено, що учасники угруповання підшукували оптових покупців фальшивої валюти через власні зв’язки у кримінальних колах. Фейкові купюри фігуранти пропонували своїм клієнтам за 60% від ринкової вартості реальних іноземних грошей.

За даними слідства, незаконну діяльність організував жителів Ужгорода, який залучив до складу злочинної групи двох спільників – жителів Києва та Львова. При обшуках за адресами проживання та в автомобілях фігурантів вилучено понад 70 тис. доларів, з них 50 тис. – фальшивих. Також виявлено спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, паспорти сторонніх осіб, печатки, а також вироби із золота і твори живопису з ознаками підробки.

На підставі зібраних доказів організатору угруповання повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей. Наразі він під вартою.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру двом його спільникам. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, насамперед каналів надходження фальшивої валюти. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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