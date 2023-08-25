СБУ: задержали банду фальшивомонетчиков, которые хотели продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов

Детали

Служба безопасности совместно с БЭБ задержали группировку фальшивомонетчиков. По данным следствия, злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов.

СБУ задержали организатора преступной группы «на горячем». Он хотел продать «пробную» партию банкнот в размере 50 тыс. поддельных американских долларов.

Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты через собственные связи в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал жителей Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух сообщников – жителей Киева и Львова. При обысках по адресам проживания и в автомобилях фигурантов изъято более 70 тыс. долларов, из них 50 тыс. – фальшивых. Также обнаружены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, а также изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки.

На основании собранных доказательств организатору группировки сообщено о подозрении в изготовлении, хранении, ввозе в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег. Сейчас он находится под стражей.

Решается вопрос о сообщении о подозрении двум его сообщникам. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, прежде всего каналов поступления фальшивой валюты. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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