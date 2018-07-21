СБУ затримала чоловіка, який планував підірвати вантажний поїзд на Харківщині

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КИЇВ. 21 июля. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, завербованого "ДНР", який мав підірвати вантажний потяг з паливно-мастильними матеріалами для потреб Збройних Сил України в зоні проведення ООС. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

Оперативники спецслужби встановили, що житель тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом проживає на території Харківської області, був завербований представниками так званого "министерства государственной безопасности" "ДНР" для скоєння диверсії на залізниці.

Як повідомляє СБУ, за завданням кураторів фейкового "міністерства" чоловік за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб ЗСУ в зоні ООС. Усі дії диверсанта куратори координували та затверджували через популярний мобільний месенджер.

Правоохоронці також встановили, що з 2002 року зловмисник відбував у виправній колонії 14-річний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини.

"Співробітники СБ України із задіянням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали диверсанта біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучено гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами", - повідомили у СБУ.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНН, під Кременчуком через диверсію на залізниці ледь не загинув машиніст.

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