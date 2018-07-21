СБУ предотвратила диверсию на железной дороге в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, завербованного "ДНР", который должен был взорвать грузовой поезд с горюче-смазочными материалами для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время проживает на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" "ДНР" для совершения диверсии на железной дороге.
Как сообщает СБУ, по заданию кураторов фейковых "министерства" человек с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд ВСУ в зоне ООС. Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.
Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии 14-летний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.
"Сотрудники СБ Украины с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта возле железнодорожной станции "Основа" в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами", - сообщили в СБУ.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).
Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист.