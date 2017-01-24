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СБУ запобігла фінансуванню терористів "ДНР"

СБУ запобігла фінансуванню терористів "ДНР"

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки України запобігли спробі створення каналу фінансування тероризму через продаж металобрухту з “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці встановили, що ватажки “ДНР” для фінансування незаконних збройних формувань планували налагодити нелегальне вивезення металобрухту з псевдореспубліки.

За інформацією прес-служби, через підконтрольні комерційні структури, які мають дозволи на перевезення товарів через лінію розмежування, вони вивозили продукцію на контрольовану українською владою територію для перепродажу.

“Наразі співробітниками спецслужби на залізничному пункті пропуску Костянтинівка затримано та накладено арешт на 19 вагонів, в яких перевозився металобрухт. За наявною інформацією, це була перша спроба представників терористів незаконно вивезти лом чорних металів”, — повідомили в СБУ.

На вагони з металобрухтом приблизною вартістю майже шість мільйонів гривень накладено арешт.

Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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