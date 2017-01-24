СБУ предотвратила финансирование террористов "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку создания канала финансирования терроризма через продажу металлолома с "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что главари "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома из псевдореспублики.
По информации пресс-службы, через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинскими властями территорию для перепродажи.
"Сейчас сотрудниками спецслужбы на железнодорожном пункте пропуска Константиновка задержан и наложен арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом. По имеющейся информации, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов", - сообщили в СБУ.
На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти шесть миллионов гривен наложен арест.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.