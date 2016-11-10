СБУ виявила на околиці Кримського елемент ракетного комплексу з детонатором
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявила на околиці Кримського елемент ракетного комплексу з детонатором та запобігли диверсії проти сил антитерористичної операції. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Так, на околиці села Кримське правоохоронці виявили елемент бойової частини ракети зенітно-ракетного комплексу 2К12 “Куб”, обладнаний детонатором.
“Підходи до ракети були заміновані п’ятьма протипіхотними мінами натискної дії. Вибуховий пристрій був закладений у безпосередній близькості до дороги, якою пересуваються техніка та особовий склад сил антитерористичної операції”, — повідомили в СБУ.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст.113 (диверсія) Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативні дії для встановлення терористів, причетних до закладання вибухівки.