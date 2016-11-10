СБУ обнаружила в окрестностях Крымского элемент ракетного комплекса с детонатором
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружила в окрестностях Крымского элемент ракетного комплекса с детонатором и предотвратили диверсию против сил антитеррористической операции. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, на окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оборудованный взрывателем.
"Подходы к ракете были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия. Взрывное устройство было заложено в непосредственной близости от дороги, по которой передвигаются техника и личный состав сил антитеррористической операции", - сообщили в СБУ.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к закладке взрывчатки.