СБУ обнаружила в окрестностях Крымского элемент ракетного комплекса с детонатором

Так, на окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оборудованный взрывателем.

"Подходы к ракете были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия. Взрывное устройство было заложено в непосредственной близости от дороги, по которой передвигаются техника и личный состав сил антитеррористической операции", - сообщили в СБУ.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к закладке взрывчатки.