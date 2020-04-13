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СБУ викрила вже понад 150 людей на поширенні фейків про коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час карантину Служба безпеки України викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, частина із них діяла за завданнями російської сторони. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“У період дії карантинних обмежень через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітатори, які поширювали фейки про коронавірус. Також було заблоковано понад 2 тисячі відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 тисяч підписників”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що зокрема серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них, то слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, сказано у повідомленні.

Так, інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.

Нагадаємо, у Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ.

Як повідомляв УНН, голова Служби безпеки України Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських соціальних мереж “Одноклассники” та “ВКонтакте” ще на 3 роки. 

Українські Національні Новини

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