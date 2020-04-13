СБУ викрила вже понад 150 людей на поширенні фейків про коронавірус

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Під час карантину Служба безпеки України викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, частина із них діяла за завданнями російської сторони. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.