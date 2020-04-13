СБУ разоблачила уже более 150 человек на распространении фейков о коронавирусе

"В период действия карантина из-за пандемии COVID-19 Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. Также было заблокированно более 2000 соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 000 подписчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в том числе среди выявленных 154 человек Служба уже установила 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны. Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. Что касается их, то следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, говорится в сообщении.

Так, информация о других 146 людях направлена в Нацполицию. Треть из них уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

Напомним, в Киеве разоблачили распространителей фейков о коронавирусе за деньги из РФ.

Как сообщал УНН, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.