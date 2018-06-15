СБУ: російські спецслужби фінансують одну з українських партій

“Крім того, встановлено, що Герман був посередником фінансування політичних сил російською стороною. Зокрема у розмовах він згадує партію „Розумна сила“. Звертаю увагу, рішення про передачу грошей приймалося на вищому політичному рівні РФ. Спочатку ми планували затримати Германа відразу після встановлення замовників та можливих інших виконавців терористичного акту стосовно Бабченка. Але в процесі проведення НСРД було задокументовано, що спецслужбами РФ планується ціла серія терористичних актів в Україні. Була отримана інформація, що російськими спецслужбами складено список потенційних об'єктів терористичних атак”, — сказав Тиводар.

Як повідомляв УНН, у Службі безпеки підтвердили автентичність оприлюдненого ЗМІ “списку 47” журналістів, громадських активістів та культурних діячів, на яких нібито готувався замах у межах “справи Бабченка”.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивства.

Зокрема, був затриманий ймовірний організатор убивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації убивства Бабченка є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.