СБУ проведе перевірку щодо карти з "ЛНР" і "ДНР" на форумі у Львові

“Слідчі Управління СБ України перевірять факти, викладені у зверненні, та дадуть відповідну правову оцінку згідно із чинним законодавством. У рамках перевірки, зокрема будуть опитані організатори форуму та усі особи причетні до можливого посягання на суверенітет та територіальну цілісність України”, — повідомили в СБУ.

Підставою для звернення стало позначення на карті тимчасово окупованих територій України як “народних республік Донецька та Луганська”. Мапа була розміщена на екранах безпосередньо під час Форуму.

Як повідомляв УНН, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка висловив публічне обурення щодо позначення на карті України невизнаних народних республік і подав заяву до СБУ.