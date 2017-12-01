СБУ проведет проверку по поводу карты с "ЛНР" и "ДНР" на форуме во Львове

"Следователи Управления СБ Украины проверят факты, изложенные в обращении, и дадут соответствующую правовую оценку согласно действующему законодательству. В рамках проверки, в частности, будут опрошены организаторы форума и все лица, причастные к возможному посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщили в СБУ.

Основанием для обращения стало обозначения на карте временно оккупированных территорий Украины как "народных республик Донецка и Луганска". Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума.

Как сообщал УНН, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил публичное возмущение обозначения на карте Украины непризнанных народных республик и подал заявление в СБУ.