СБУ проведет проверку по поводу карты с "ЛНР" и "ДНР" на форуме во Львове

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 75757 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 64996 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 72425 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 80103 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Управление СБУ во Львовской области проверит заявление председателя ОГА Олега Синютки из-за карты, на которой оккупированные Россией украинские территории подписали как People's republics of Donetsk and Luhansk. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ во Львовской области.

"Следователи Управления СБ Украины проверят факты, изложенные в обращении, и дадут соответствующую правовую оценку согласно действующему законодательству. В рамках проверки, в частности, будут опрошены организаторы форума и все лица, причастные к возможному посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины", - сообщили в СБУ.

Основанием для обращения стало обозначения на карте временно оккупированных территорий Украины как "народных республик Донецка и Луганска". Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума.

Как сообщал УНН, председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка выразил публичное возмущение обозначения на карте Украины непризнанных народных республик и подал заявление в СБУ.

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