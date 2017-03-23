СБУ презентувала перший друкований публічний звіт

“Сьогодні ми демонструємо вам це унікальне видання. Це вперше в історії Служби безпеки, вперше за 25 років ми підготували таке видання в тісній взаємодії з консультативною місією Євросоюзу, як це роблять усі провідні спецслужби ЄС, і напередодні відзначення 25-ї річниці з часу створення СБУ ми спробували в цьому виданні розповісти всім громадянам, що ж таке на сьогодні є Служба безпеки України”, — сказав В.Грицак.



За його словами, в опублікованому звіті спецслужба намагалася максимально відійти від спеціальної термінології та звернутися до читача зрозумілою йому мовою. У виданні йдеться про існуючі підрозділи СБУ, їх завдання, пріоритети служби і т. ін.

Водночас, В.Грицак зазначив, що у звіті неможливо було вказати всі основні здобутки СБУ, особливо за останні три роки, коли тривають бойові дії на сході України. За його словами, про це відомство зможе повідомити ще нескоро.

Як повідомляв УНН, учора Служба безпеки України запустила онлайн-тест, за результатами якого кожен охочий може дізнатися, ким би він міг працювати у спецслужбі.