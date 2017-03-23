СБУ презентовала первый печатный публичный отчет

"Сегодня мы демонстрируем вам это уникальное издание. Впервые в истории Службы безопасности, впервые за 25 лет мы подготовили такое издание в тесном взаимодействии с консультативной миссией Евросоюза, как это делают все ведущие спецслужбы ЕС, и в канун 25-й годовщины со дня создания СБУ мы попытались в этом издании рассказать всем гражданам, что же такое на сегодня Служба безопасности Украины", - сказал В.Грицак.



По его словам, в опубликованном отчете спецслужба пыталась максимально отойти от специальной терминологии и обратиться к читателю на понятном ему языке. В издании говорится о существующих подразделениях СБУ, их задачах, приоритетах службы и другом.

В то же время В.Грицак отметил, что в отчете невозможно было указать все основные достижения СБУ, особенно за последние три года, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины. По его словам, об этом ведомство сможет сообщить еще нескоро.

Как сообщал УНН, вчера Служба безопасности Украины запустила онлайн-тест, по результатам которого каждый желающий может узнать, кем бы он мог работать в спецслужбе.