СБУ перевірить “щирість” російського курсанта, який попросив притулку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Служба безпеки України перевірить курсанта російського прикордонного училища ФСБ РФ, який попросив статус біженця в Україні. Про це УНН повідомили у СБУ.
“Це — звичайна процедура. Звичайно перевіримо “щирість його намірів”, — сказали у СБУ.
Як повідомляв УНН, на пункт пропуску “Гоптівка” прибув громадянин РФ 1997 року народження. Хлопець заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем.
Прикордонники встановили, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. Громадянин РФ Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії.