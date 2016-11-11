СБУ: Кремль має плани на загострення ситуації на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На сьогодні спостерігаються ознаки того, що Кремль планує загострення на фронті. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“Кремль також планує загострення і на фронті. Всі ви бачите, що елементом плану є посилення напруги, доведення інтенсивності обстрілів до найвищого за останній рік рівня, провокування наших бійців до локальних сутичок. Ця тенденція вже також чітко фіксується на лінії зіткнення. Вони не хочуть виконувати досягнуті вимоги про відведення військ”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.