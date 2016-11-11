СБУ: Кремль имеет планы по обострению ситуации на фронте

"Кремль также планирует обострение и на фронте. Все вы видите, что элементом плана является усиление напряжения, доведение интенсивности обстрелов до самого высокого за последний год уровня, провоцирование наших бойцов к локальным столкновениям. Эта тенденция уже четко фиксируется на линии соприкосновения. Они не хотят выполнять достигнутые требования об отводе войск", - сказал он.

Как сообщал УНН, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.