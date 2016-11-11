СБУ: Кремль имеет планы по обострению ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На сегодня наблюдаются признаки того, что Кремль планирует обострение на фронте. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.
"Кремль также планирует обострение и на фронте. Все вы видите, что элементом плана является усиление напряжения, доведение интенсивности обстрелов до самого высокого за последний год уровня, провоцирование наших бойцов к локальным столкновениям. Эта тенденция уже четко фиксируется на линии соприкосновения. Они не хотят выполнять достигнутые требования об отводе войск", - сказал он.
Как сообщал УНН, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.