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СБУ каже, що проводила обшуки в будинку, де живе Кличко - але не у мера

Київ • УНН

 • 20166 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Служба безпеки України не проводила обшуки у мера Києва Віталія Кличка. Слідчі дії проводилися співробітниками спецслужби у будинку, де проживає Кличко. Про це УНН повідомив прессекретар СБУ Артем Дегтяренко.

СБУ каже, що проводила обшуки в будинку, де живе Кличко - але не у мера

Цитата:

“Обшуки у мера Києва Віталія Кличка СБУ не проводить. Співробітники ГУ СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, із залученням спецпідрозділу ЦСО "А“ ("Альфа" - ред.), проводять обшуки у межах кримінального провадження щодо фальсифікованих нафтопродуктів. Вони відбуваються одразу у декількох локаціях, у тому числі і в будинку, де проживає Віталій Кличко”, — повідомив Дегтяренко.

Деталі

Зі слів прессекретаря СБУ, правоохоронцями пізніше буде надано деталі спецоперації, що проводилась. Він підкреслив, що жодного стосунку до самого Кличко обшуки не мають.

Контекст

Раніше сьогодні стало відомо, що вранці 18 травня до будинку на вулиці Богдана Хмельницького, де проживає мер столиці Віталій Кличко, прибули озброєні і в повній екіпіровці правоохоронці. Сам Кличко у той час був на тренуванні, але пізніше повернувся до свого помешкання. Він "пригощав чаєм" журналістів, які прибули на повідомлення про обшуки у будинку, де живе Кличко.

Ці слідчі дії відбулися на тлі інших обшуків у столичних КП та посадовців з влади Києва. Кличко заявляв, коментуючи обшуки у представників столичної влади, що такого тиску не було навіть у "часи Януковича".

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