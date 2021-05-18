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СБУ говорит, что проводила обыски в доме, где живет Кличко - но не у мэра

Киев • УНН

 • 20166 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Служба безопасности Украины не проводила обыски у мэра Киева Виталия Кличко. Следственные действия проводились сотрудниками спецслужбы в доме, где проживает Кличко. Об этом УНН сообщил пресс-секретар СБУ Артем Дегтяренко.

СБУ говорит, что проводила обыски в доме, где живет Кличко - но не у мэра

Цитата:

"Обыски у мэра Киева Виталия Кличко СБУ не проводит. Сотрудники ГУ СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, с привлечением спецподразделения ЦСО "А" ("Альфа" - ред.), проводят обыски в рамках уголовного производства относительно фальсифицированных нефтепродуктов. Они происходят сразу в нескольких локациях, в том числе и в доме, где проживает Виталий Кличко", - сообщил Дегтяренко.

Детали

По словам пресс-секретаря СБУ, правоохранителями позже будет предоставлено детали проводившейся спецоперации. Он подчеркнул, что никакого отношения к самому Кличко обыски не имеют.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что утром 18 мая в дом на улице Богдана Хмельницкого, где проживает мэр столицы Виталий Кличко, прибыли вооруженные и в полной экипировке правоохранители. Сам Кличко в то время был на тренировке, но позже вернулся домой. Он "угощал чаем" журналистов, которые прибыли на сообщения об обысках в доме, где живет Кличко.

Эти следственные действия произошли на фоне других обысков в столичных КП и у должностных лиц из власти Киева. Кличко заявлял, комментируя обыски у представителей столичной власти, что такого давления не было даже во "времена Януковича".

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