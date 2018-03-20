Савченко: я ніколи не буду тікати з України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко заявила, що не збирається полишати територію України. Про це вона заявила під час брифінгу заявила, передає УНН.
“Я два роки мріяла повернутися в Україну. Мені дуже важко кожного разу залишати Україну, навіть якщо це не надовго і це робочі поїздки в Європу. Я відчуваю там не те повітря, я відчуваю там не той дух. Мені подобається там культура, подобаються дороги, подобається рівень життя, але мені хочеться повернутися в Україну. Я нікуди ніколи не буду тікати з України”, — заявила Н.Савченко.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Як повідомляв УНН, 16 березня регламентний комітет отримав подання про зняття недоторканності із Савченко.
Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.