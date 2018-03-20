Савченко: я никогда не буду бежать из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко заявила, что не собирается покидать территорию Украины. Об этом она заявила на брифинге заявила, передает УНН.
"Я два года мечтала вернуться в Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это не надолго и это рабочие поездки в Европу. Я чувствую там не то воздух, я чувствую там не тот дух. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину. Я никуда никогда не буду бежать из Украины", - заявила Н.Савченко.
Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Как сообщал УНН, 16 марта регламентный комитет получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко.
Генпрокурор Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.