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Савченко просить Луценко дозволити їй здійснювати депутатську діяльність в СІЗО

Київ • УНН

 • 11895 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко звернулася до омбудсмена та Генерального прокурора з вимогою надання їй можливості здійснювати депутатську, громадську та політичну діяльність. Про це йдеться в повідомлені прес-служби політика, розміщеного в мережі Facebook, передає УНН.

“Лідер ПП „Громадсько-політична платформа Надії Савченко“, народний депутат Надія Савченко вимагає надання їй можливості здійснювати депутатську, громадську та політичну діяльність. Для цього звернулася до Омбудсмена та генпрокурора з відповідними зверненнями щодо надання дозволу на побачення з її офіційними помічниками-консультантами”, — йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті. Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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