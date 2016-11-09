Саудівський король сподівається, що Д.Трамп принесе стабільність на Близький Схід
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд висловив надію на те, що обраний президентом США Дональд Трамп принесе стабільність на Близький Схід, передає УНН з посиланням на AFP.
"Ми бажаємо успіху Вашій Високоповажності у вашій місії для забезпечення безпеки і стабільності на Близькому Сході і в усьому світі", - сказав Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд в привітанні.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.
Вибори президента проходили в США 8 листопада за двоступеневою системою. Спочатку - всенародне голосування в 50 штатах окремо. Переможець в кожному штаті забирає собі всі голоси так званих вибірників, кількість яких дорівнює кількості округів з виборів в конгрес. Для перемоги необхідно 270 голосів вибірників з 538. Виборці формально проголосують за кандидатів у президенти 19 грудня, а конгрес затвердить результати голосування 6 січня 2017 року.