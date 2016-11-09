Саудовский король надеется, что Д.Трамп принесет стабильность на Ближний Восток

"Мы желаем удачи Вашему Превосходительству в вашей миссии для обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и во всем мире", - сказал Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд в поздравлении.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Выборы президента проходили в США 8 ноября по двухступенчатой ​​системе. Сначала - всенародное голосование в 50 штатах отдельно. Победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, количество которых равно количеству округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538. Избиратели формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.