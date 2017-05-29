Санкції проти РФ не допоможуть врегулювати ситуацію на Донбасі - В.Путін
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Санкції проти РФ ніяк не допоможуть нормалізації кризи на південному сході України. Про це за підсумками зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макрона заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН.
"Ви запитали, як санкції проти Росії допоможуть нормалізації кризи на південному сході України. Ніяк не допоможуть", - сказав В.Путін.
Нагадаємо, як заявив Е.Макрон, Франція не буде посилювати санкції проти РФ у разі деескалації конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНН, заступники міністрів закордонних справ з Німеччини, Франції, України та Росії зустрінуться в Берліні у вівторок, 30 травня, щоб обговорити ситуацію в Україні в "нормандському форматі".