Санкции против РФ не помогут урегулировать ситуацию на Донбассе - В.Путин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Санкции против РФ никак не помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Об этом по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макрона заявил президент РФ Владимир Путин, передает УНН.
"Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут", - сказал В.Путин.
Напомним, как заявил Е.Макрон, Франция не будет ужесточать санкции против РФ в случае деэскалации конфликта на Донбассе.
Как сообщал УНН, заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине во вторник, 30 мая, чтобы обсудить ситуацию в Украине в "нормандском формате".