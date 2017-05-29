Санкции против РФ не помогут урегулировать ситуацию на Донбассе - В.Путин

"Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут", - сказал В.Путин.

Напомним, как заявил Е.Макрон, Франция не будет ужесточать санкции против РФ в случае деэскалации конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНН, заместители министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России встретятся в Берлине во вторник, 30 мая, чтобы обсудить ситуацию в Украине в "нормандском формате".