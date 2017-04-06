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Санкції проти РФ мають продовжуватися до повного виконання нею Мінських угод – прем’єр Естонії

Санкції проти РФ мають продовжуватися до повного виконання нею Мінських угод – прем’єр Естонії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Санкції проти РФ повинні продовжуватися до повного виконання нею Мінських угод. Про це в ході 10-го Київського Форуму з безпеки заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, тому що ми колись самі пережили окупацію", - сказав Ю.Ратас.

Він зазначив, що майбутнє України визначатиме всю архітектуру безпеки ЄС впродовж наступних десятиліть.

За його словами, суверенітет і територіальна цілісність України мають бути повністю відновлені і підкреслив, що Естонія ніколи не погодиться з незаконною анексією Криму і постійною мілітаризацією півострова, а також постійним порушенням прав кримських татар.

"Позиція Естсонії зрозуміла – санкції повинні продовжуватися до того часу, поки Росія не повернеться до повної поваги до принципів міжнародного права і поки повністю не виконає всі вимоги Мінських угод", - підкреслив Ю.Ратас.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр В.Гройсман наголосив на необхідності посилення санаційного тиску на Росію.

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