Санкції проти РФ мають продовжуватися до повного виконання нею Мінських угод – прем’єр Естонії

"Ми будемо продовжувати підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, тому що ми колись самі пережили окупацію", - сказав Ю.Ратас.

Він зазначив, що майбутнє України визначатиме всю архітектуру безпеки ЄС впродовж наступних десятиліть.

За його словами, суверенітет і територіальна цілісність України мають бути повністю відновлені і підкреслив, що Естонія ніколи не погодиться з незаконною анексією Криму і постійною мілітаризацією півострова, а також постійним порушенням прав кримських татар.

"Позиція Естсонії зрозуміла – санкції повинні продовжуватися до того часу, поки Росія не повернеться до повної поваги до принципів міжнародного права і поки повністю не виконає всі вимоги Мінських угод", - підкреслив Ю.Ратас.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр В.Гройсман наголосив на необхідності посилення санаційного тиску на Росію.