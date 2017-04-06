Санкции против РФ должны продолжаться до полного выполнения ею Минских соглашений - премьер Эстонии

"Мы будем продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, потому что мы когда-то сами пережили оккупацию", - сказал Ю.Ратас.

Он отметил, что будущее Украины будет определять всю архитектуру безопасности ЕС в течение следующих десятилетий.

По его словам, суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть полностью восстановлены и подчеркнул, что Эстония никогда не согласится с незаконной аннексией Крыма и постоянной милитаризацией полуострова, а также постоянным нарушением прав крымских татар.

"Позиция Естсонии ясна - санкции должны продолжаться до тех пор, пока Россия не вернется к полному уважению к принципам международного права и пока полностью не выполнит все требования Минских соглашений", - подчеркнул Ю.Ратас.

Как сообщал УНН, премьер-министр В.Гройсман отметил необходимость усиления санационного давления на Россию .