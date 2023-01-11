Санкції, членство в ЄС та захист прав меншин: Кулеба поговорив з очільником МЗС Румунії

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«Я говорив з Богданом Ауреску щодо подальшої підтримки Румунією України у протидії російській агресії, нових санкцій ЄС та шляху України до членства в ЄС. Ми також домовилися активізувати консультації щодо захисту прав меншин. Я запросив свого колегу відвідати Україну», – написав Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив візит своєї німецької колеги Анналени Бербок до Харкова, і зазначив, що сподівається, що підтримка Києва Берліном продовжиться і надалі.