Санкции, членство в ЕС и защита прав меньшинств: Кулеба поговорил с главой МИД Румынии

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«Я говорил с Богданом Ауреску о дальнейшей поддержке Румынией Украины в противодействии российской агрессии, новых санкций ЕС и пути Украины к членству в ЕС. Мы также договорились активизировать консультации по защите прав меньшинств. Я пригласил своего коллегу посетить Украину», – написал Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил визит своей немецкой коллеги Анналены Бербок в Харьков, и отметил, что надеется, что поддержка Киева Берлином продолжится и в дальнейшем.