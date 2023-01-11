Санкции, членство в ЕС и защита прав меньшинств: Кулеба поговорил с главой МИД Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим румынским коллегой и пригласил его посетить Украину. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УНН.
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«Я говорил с Богданом Ауреску о дальнейшей поддержке Румынией Украины в противодействии российской агрессии, новых санкций ЕС и пути Украины к членству в ЕС. Мы также договорились активизировать консультации по защите прав меньшинств. Я пригласил своего коллегу посетить Украину», – написал Кулеба.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил визит своей немецкой коллеги Анналены Бербок в Харьков, и отметил, что надеется, что поддержка Киева Берлином продолжится и в дальнейшем.