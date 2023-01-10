Переконаний, що підтримка Німеччини надходитиме і далі: Кулеба про візит Бербок

Цитата

"Сьогодні я разом з Анналеною Бербок відвідав воєнний Харків, де росія завдала величезних страждань. На зараз Харків є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надходитиме й далі", - написав він.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула сьогодні, 10 січня, з неоголошеним візитом до Харкова.