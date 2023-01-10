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Переконаний, що підтримка Німеччини надходитиме і далі: Кулеба про візит Бербок

Київ • УНН

 • 399652 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив візит своєї німецької колеги Анналени Бербок до Харкова, і зазначив, що сподівається, що підтримка Києва Берліном продовжиться і надалі, передає УНН.

Переконаний, що підтримка Німеччини надходитиме і далі: Кулеба про візит Бербок

Цитата

"Сьогодні я разом з Анналеною Бербок відвідав воєнний Харків, де росія завдала величезних страждань. На зараз Харків є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога надходитиме й далі", - написав він.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула сьогодні, 10 січня, з неоголошеним візитом до Харкова.

Українські Національні Новини

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