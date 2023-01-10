Глава МЗС Німеччини відвідала Харків - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула сьогодні, 10 січня, з неоголошеним візитом до Харкова, повідомляє німецьке агентство dpa, передає УНН.
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"Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала українське місто Харків, розташоване неподалік від лінії фронту, ставши першим членом уряду Німеччини, який побачив цю територію на власні очі", - повідомляє видання.
Доповнення
Попередній візит Бербок в Україну відбувся 10 вересня 2022 року. Тоді голова МЗС Німеччини обговорила з українською владою підтримку з боку своєї держави, у тому числі в питанні розмінування та розслідування російських злочинів.
Нагадаємо
6 січня президент України Володимир Зеленський поговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час розмови він подякував за потужний оборонний пакет.