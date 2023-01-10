Глава МИД Германии посетила Харьков – СМИ

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"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинский город Харьков, расположенный неподалеку от линии фронта, став первым членом правительства Германии, которое увидело эту территорию своими глазами", - сообщает издание.

Дополнение

Предыдущий визит Бербок в Украину состоялся 10 сентября 2022 года. Тогда глава МИД Германии обсудила с украинскими властями поддержку со стороны своего государства, в том числе в вопросе разминирования и расследования российских преступлений.

Напомним

6 января президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с канцлером Германии Олафом Шольцем. Во время разговора он поблагодарил за мощный оборонный пакет.