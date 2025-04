Убежден, что поддержка Германии будет поступать и дальше: Кулеба о визите Бербок

Цитата

"Сегодня я вместе с Анналеной Бербок посетил военный Харьков, где россия нанесла огромные страдания. В настоящее время Харьков является символом успешных украинских контрнаступлений, которые доказывают, что Украина победит при достаточной поддержке партнеров. Я не сомневаюсь, что немецкая военная помощь будет поступать и дальше", - написал он.

Today, @ABaerbock and I visited wartime Kharkiv where Russia caused enormous suffering. Kharkiv is now a symbol of successful Ukrainian counteroffensives which prove Ukraine will win with sufficient support of partners. I have no doubts further German military aid will come. pic.twitter.com/iCErESAW2J

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 10, 2023

Напомним

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла сегодня, 10 января, с необъявленным визитом в Харьков.