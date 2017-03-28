Саботажників переведення активів підприємств до ФДМУ треба покарати – І.Білоус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Законопроект, ухвалення якого дозволить активізувати приватизацію в Україні, запровадить відповідальність для тих директорів підприємств, які саботують переведення активів від міністерств і відомств до Фонду державного майна. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив голова Фонду державного майна Україні Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.
“Закон націлений на прискорення приватизації. Тобто ми вводимо деякі жорсткі норми саме щодо переведення активів від міністерств і відомств до Фонду держмайна. На жаль, повинен констатувати, що саме цей трансфер, він буксує — різний саботаж на різних рівнях. Треба з цим боротися. Тобто відповідальність встановлена тим директорам відповідних підприємств, які долучені до буксування тих процесів”, — сказав І.Білоус.
Також І.Білоус зазначив, що у Фонді переймаються мотивацією співробітників ФДМУ і хотіли б повернути норму щодо забезпечення гідної заробітної плати і стимулювання тих співробітників, які працюють саме на підготовку і на продаж.
“Відповідно, якщо закон буде введений, буде певна реорганізація і реструктуризація у Фонді Держмайна, який стане більш, напевно, комерційним і запропонує людям зарплату не 2 тис. грн, а трохи більше, якщо вони продають великі підприємства”, — сказав І.Білоус.
Нагадаємо, за словами І.Білоуса, більшість об’єктів малої приватизації мають вік від 50 до 150 років, 10% об’єктів малої приватизації становлять радянські сауни.