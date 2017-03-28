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Саботажников перевода активов предприятий в ФГИУ надо наказать - И.Билоус

Саботажников перевода активов предприятий в ФГИУ надо наказать - И.Билоус

Киев • УНН

 • 6539 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Законопроект, принятие которого позволит активизировать приватизацию в Украине, введет ответственность для тех директоров предприятий, которые саботируют перевод активов от министерств и ведомств в Фонд государственного имущества. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус, передает корреспондент УНН.

“Закон нацелен на ускорение приватизации. То есть мы вводим некоторые жесткие нормы именно по переводу активов от министерств и ведомств в Фонд госимущества. К сожалению, должен констатировать, что именно этот трансфер, он буксует — разный саботаж на разных уровнях. Надо с этим бороться. То есть ответственность установлена ​​тем директорам соответствующих предприятий, привлечены к буксировке тех процессов”, — сказал И.Билоус.

Также И.Билоус отметил, что в Фонде занимаются мотивацией сотрудников ФГИУ и хотели бы вернуть норму по обеспечению достойной заработной платы и стимулирования тех сотрудников, которые работают именно на подготовку и на продажу.

“Соответственно, если закон будет введен, будет определенная реорганизация и реструктуризация в Фонде госимущества, который станет более, наверное, коммерческим и предложит людям зарплату 2 тыс. грн, а чуть больше, если они продают крупные предприятия”, — сказал И.Билоус.

Напомним, большинство объектов малой приватизации имеют возраст от 50 до 150 лет, 10% объектов малой приватизации составляют советские сауны.

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