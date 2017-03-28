Саботажников перевода активов предприятий в ФГИУ надо наказать - И.Билоус

“Закон нацелен на ускорение приватизации. То есть мы вводим некоторые жесткие нормы именно по переводу активов от министерств и ведомств в Фонд госимущества. К сожалению, должен констатировать, что именно этот трансфер, он буксует — разный саботаж на разных уровнях. Надо с этим бороться. То есть ответственность установлена ​​тем директорам соответствующих предприятий, привлечены к буксировке тех процессов”, — сказал И.Билоус.

Также И.Билоус отметил, что в Фонде занимаются мотивацией сотрудников ФГИУ и хотели бы вернуть норму по обеспечению достойной заработной платы и стимулирования тех сотрудников, которые работают именно на подготовку и на продажу.

“Соответственно, если закон будет введен, будет определенная реорганизация и реструктуризация в Фонде госимущества, который станет более, наверное, коммерческим и предложит людям зарплату 2 тыс. грн, а чуть больше, если они продают крупные предприятия”, — сказал И.Билоус.

Напомним, большинство объектов малой приватизации имеют возраст от 50 до 150 лет, 10% объектов малой приватизации составляют советские сауны.