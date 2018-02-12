Саакашвілі подзвонив, що він вже у Варшаві – Сакварелідзе
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вже у Варшаві. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його соратник Давід Сакварелідзе, передає УНН.
“Відзвонився! Він (Саакашвілі — ред.) у Варшаві”, — написав він.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі.
Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.