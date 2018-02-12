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Саакашвілі подзвонив, що він вже у Варшаві – Сакварелідзе

Київ • УНН

 • 13752 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вже у Варшаві. Про це написав на своїй сторінці у Facebook його соратник Давід Сакварелідзе, передає УНН.

“Відзвонився! Він (Саакашвілі — ред.) у Варшаві”, — написав він.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі повідомили, що колишнього президента Грузії, екс-голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі. 

Як повідомляв УНН, під час затримання Саакашвілі на прикордонників напали невідомі з його оточення.

Українські Національні Новини

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