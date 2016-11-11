С.Стаховський пробився у півфінал тенісних змагань у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський став півфіналістом великого челленджера з призовим фондом 85 тисяч дол. "Peugeot Slovak Open", що проходить в Братиславі (Словаччина), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У чвертьфінальному матчі киянин у впертій боротьбі за 2 години та 38 хвилин зломив супротив представника Казахстану, який раніше виступав під прапором України, Олександра Нєдовєсова – 7:6 (4), 4:6, 7:6 (7).
Зазначається, що наш співвітчизник лідирував в матчі 7:6 (4), 4:2, але програв поспіль 6 геймів. Українцю довелося відіграватися у вирішальній партії. Повернути брейк С.Стаховському вдалося в 8-му геймі третього сету.
Окрім того, український тенісист мав 2 можливості завершити матч в 10-му геймі на подачі суперника, але не зумів реалізувати матчболи. С.Стаховський вів на тайбрейку вирішального сету 4:2, потім 6:4, але виграти зустріч йому вдалося тільки з 6-го матбола.
Нагадаємо, що за вихід у фінал третя ракетка України зіграє з переможцем зустрічі Норберт Гомбос - Вашек Поспішил.
Як повідомляв УНН, другий номер чоловічого тенісу України Ілля Марченко зачохлив ракетку на старті турніру.