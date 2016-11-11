С.Стаховский пробился в полуфинал теннисных соревнований в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский стал полуфиналистом крупного челленджера с призовым фондом 85 тыс. долл. "Peugeot Slovak Open", который проходит в Братиславе (Словакия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В четвертьфинальном матче киевлянин в упорной борьбе за 2 часа и 38 минут сломил сопротивление представителя Казахстана, ранее выступавшего под флагом Украины, Александра Недовесова - 7:6 (4), 4:6, 7:6 (7).
Отмечается, что наш соотечественник лидировал в матче 7:6 (4), 4:2, но проиграл подряд 6 геймов. Украинцу пришлось отыгрываться в решающей партии. Вернуть брейк С.Стаховскому удалось в 8-м гейме третьего сета.
Кроме того, украинский теннисист имел 2 возможности завершить матч в 10-м гейме на подаче соперника, но не сумел реализовать матчбол. С.Стаховский вел на тайбрейке решающего сета 4:2, затем 6:4, но выиграть встречу ему удалось только с 6-го матчбола.
Напомним, что за выход в финал третья ракетка Украины сыграет с победителем встречи Норберт Гомбос - Вашек Поспишил.
Как сообщал УНН, второй номер мужского тенниса Украины Илья Марченко зачехлил ракетку на старте турнира.