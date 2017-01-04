С.Курц: для відновлення інфраструктури на Донбасі потрібно припинити воєнні дії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Для того, щоб ефективно відновити інфраструктуру на Донбасі, треба спочатку досягти припинення воєнних дій. Про це повідомив діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц у Маріуполі під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
"Проблеми з інфраструктурою таки є і вони досить суттєві. Багато об’єктів зруйновано. У нас є досвід впровадження проектів, наприклад, із забезпеченням електроенергії. Але перш ніж надавати допомогу, яка була б ефективною, необхідно досягти перш за все припинення воєнних дій, які несуть з собою руйнування", - наголосив С.Курц.
Нагадаємо, С.Курц зазначив, що для проведення повноцінних та чесних виборів на Донбасі потрібне повне припинення вогню.