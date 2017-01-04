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С.Курц: для восстановления инфраструктуры на Донбассе нужно прекратить военные действия

С.Курц: для восстановления инфраструктуры на Донбассе нужно прекратить военные действия

Киев • УНН

 • 6527 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Для того, чтобы эффективно восстановить инфраструктуру на Донбассе, надо сначала достичь прекращения военных действий. Об этом сообщил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц в Мариуполе во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.

"Проблемы с инфраструктурой таки есть и они весьма существенны. Многие объекты разрушены. У нас есть опыт внедрения проектов, например, с обеспечением электроэнергии. Но прежде чем оказывать помощь, которая была бы эффективной, необходимо достичь прежде всего прекращения военных действий, которые несут с собой разрушение", - подчеркнул С.Курц.

Напомним, С.Курц отметил, что для проведения полноценных и честных выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня.

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